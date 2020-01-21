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Yaramazlara biraz batar!

Erbil’de diplomatın hayatını kaybettiği saldırıya karışan bir kişi daha yakalandı

Irak’ın Erbil kentinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden konsoloslukta görevli diplomat Osman Köse’ye suikast ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısı’ndan Şırnak’a geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. F.Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

17 Temmuz 2019’da Erbil’in işlek bölgelerinden Havaalanı caddesinde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restorana sivil kıyafetle giren PKK’lıların gerçekleştirdiği saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse ile iki Iraklı hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda V.A. geçen yıl 29 Kasım’da, M.B. ise 26 Aralık’ta Şırnak’ta yakalanıp tutuklandı.

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Tutuklanan iki kişi ile aynı dosya kapsamında arandığı tespit edilen ve hakkında ‘terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme’ suçlarından yakalama kararı bulunan F.Ç. bugün Habur Kara Hudut Sınır Kapısı’ndan Şırnak’a geçmek isterken güvenlik güçlerince yakalandı. F.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erbil’de hayatını kaybeden diplomatın adı, Osman Köse

Resmi açıklama: Erbil’deki saldırıda bir başkonsolosluk görevlisi hayatını kaybetti

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