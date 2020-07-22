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Yaramazlara biraz batar!

Erbaş Ayasofya’da inceleme yaptı: Tek bir çivi çakmadan hazırlıklar devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da, mozaik ve fresklerin kapanmasıyla ilgili olarak, “Tek bir çivi çakılmadan hazırlıklar devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını 10 Temmuz’da, oybirliğiyle iptal etmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yapının Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilip cami olarak kullanılacağına ilişkin kararı imzalamıştı. Erdoğan, 24 Temmuz’daki cuma namazında 1000-1500 kişilik cemaat olacağını, dışarıda da namaz kılınacağını açıklamıştı.

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Ayasofya’ya giderek inceleme yapan Erbaş, çıkışta, avluda temizliğin, bahçe düzenlemesinin, halı olmayacak yerlerde namaz kılacaklarla ilgili düzenlemelerin devam ettiğini belirterek, “İnşallah cuma gününe hazır olacak” dedi.

Mozaik ve fresklerin kapatılmasına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Erbaş, bir kısmının perdelenme işleminin tamamlandığını ifade etti.

Perdeleme işleminin teknolojik işlemlerden faydalanılarak yapıldığının altını çizen Erbaş, “Bu işlem çivi çakmadan yapılıyor değil mi” yolundaki soruyu, “Tek bir çivi çakmadan hazırlıklar yapılıyor” diyerek yanıtladı.

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Erbaş, cuma günü kaç kişinin namaz kılacağına dair soruyu ise şöyle yanıtladı: “Sosyal mesafeye uyarak düzenleme yapılıyor. Rakam olarak tam bilmiyorum ama 700-800-1000 kişi namaz kılabilecek. Ara avlu var orada da namaz kılınacak. Çok şükür sorun yaşamadan cuma günü namazımızı kılacağız.”

Cumhurbaşkanı, ilk namaz için davetlileri belirleme görevinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olduğunu açıklamıştı.

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