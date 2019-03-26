Erbakan’ın oğlundan ‘Saadet’e oy vermeyin’ çağrısı

Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçmenlerine 31 Mart’taki yerel seçimde Saadet Partisi’ne oy vermemeleri çağrısı yaptı.

Fotoğraf: DHA

Partinin internet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan Erbakan, babasının hiçbir seçimde boykota gitmediğini belirterek ‘mevcut seçenekler arasından hayra en yakın olanı’ desteklediğini dile getirdi.

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AKP’nin başörtüsü özgürlüğü, milli savunma yatırımları ve köprü-yol gibi hizmetlerini öven Erbakan, ekonomik politikalarına da eleştiri getirdi.

Erbakan, oy verirken belediyecilik hizmetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek muhalefet partilerinin Milli Görüş belediyeciliği zihniyetine sahip olmadığını kaydetti.

Erbakan, isim vermeden Saadet Partisi’ni de eleştirdi: “Ayrıca, Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ın vefatından bu yana parti yönetiminin atmış olduğu Milli Görüş prensiplerine ve istikametine aykırı sayısız adımlar nedeniyle milletimizin gönlündeki yerini ve milletimizin teveccühünü her geçen gün biraz daha kaybeden, parti yönetiminin zihniyeti ve davranışları dolayısıyla Milli Görüş çizgisinden tamamen uzaklaşan ve muhalefet bloğu içinde yer alan bir diğer siyasi parti ise, kazanma şansı olduğunu iddia ettiği seçim bölgelerinde Milli Görüş zihniyetine son derece uzak adaylar ile seçime girdiğinden, bu partinin de söz konusu birkaç ilde seçimi kazanması halinde dahi vaad ettiği belediyecilik hizmetlerini sağlaması mümkün değildir.”

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Erbakan, Saadet’in gizli ya da açık ittifaklar yaparak Milli Görüş çizgisinden uzak isimleri belediye meclis üyesi adayı olarak gösterdiğini anlatarak “Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla; Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş’e verilmiş oylar olmayacaktır” ifadelerini kullandı.