Erbakan’ın oğlu Erbakan’ın partisini genel merkezden çıkarttı: Kira ödememişler

Eski başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın başvurusuyla alınan mahkeme kararı uyarınca Saadet Partisi’nin (SP) genel merkezinde tahliye işlemi başlatıldı.

Fotoğraflar DHA

SP, Necmettin Erbakan’ın özel mülkü binayı genel merkez olarak kullanıyordu. Erbakan’ın 2011’deki ölümünün ardından oğlu Fatih Erbakan 2014’te parti genel başkanlığına aday olmuş ama seçilememişti.

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Ardından Fatih Erbakan ve Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz, binanın kirasının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15’inci Hukuk Dairesi’nce verilen tahliye kararı, geçen kasımda Yargıtay tarafından onanmıştı.

Çankaya ilçesindeki Ziyabey Caddesi’nde bulunan üç katlı genel merkez binasında bugün tahliye işlemi başlatıldı. Sabah icra memurları, polis eşliğinde binaya giderek parti yetkilileriyle görüştü. Görevliler, daha sonra içeriye girerek inceleme yaptı. Ardından işçiler, partideki eşyaları genel merkez önüne gelen kamyona yüklemeye başladı.

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Tahliye işlemi sürüyor.