EPGİS duyurdu: Motorine 28 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litresine 28 kuruş zam geldiğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

EPGİS’in Twitter’dan verdiği bilgiye göre, 27 Kasım’dan itibaren motorinin litresine 28 kuruş zam geldi. Artışın, pompa fiyatına yansıyacağı belirtildi.

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Motorinin litresi İstanbul’da 6.29, İzmir’de 6.37, Ankara’da ise 6.34 TL’ye satılıyor.

Öte yandan EPGİS, bir diğer paylaşımında motorine 5 kuruş daha zam geldiğini ancak bunun pompa fiyatına yansımayacağını kaydetti.

Benzinin litresine de dün 37 kuruş zam gelmiş, litre fiyatı 7 liranın üzerine çıkmıştı.