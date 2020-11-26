Diken

Yaramazlara biraz batar!

EPGİS duyurdu: Motorine 28 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litresine 28 kuruş zam geldiğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

EPGİS’in Twitter’dan verdiği bilgiye göre, 27 Kasım’dan itibaren motorinin litresine 28 kuruş zam geldi. Artışın, pompa fiyatına yansıyacağı belirtildi.

Reklam

Motorinin litresi İstanbul’da 6.29, İzmir’de 6.37, Ankara’da ise 6.34 TL’ye satılıyor.

Öte yandan EPGİS, bir diğer paylaşımında motorine 5 kuruş daha zam geldiğini ancak bunun pompa fiyatına yansımayacağını kaydetti.

Benzinin litresine de dün 37 kuruş zam gelmiş, litre fiyatı 7 liranın üzerine çıkmıştı.

Reklam

Benzine 37 kuruş zam: İstanbul, Ankara ve İzmir’de litresi 7 lirayı geçecek

SON HABERLER

Akıncı Üssü davasında karar

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirtilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin aralarında bomba atan pilotların da arasında bulunduğu 365’i tutuklu 475 sanıklı davada karar bugün açıklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...