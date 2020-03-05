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Yaramazlara biraz batar!

EPDK’nın ‘manipülasyon’ soruşturmasında Shell Petrol’e 2 milyon 750 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Shell Petrol AŞ’ye 2 milyon 750 bin lira ceza kesti.

Fotoğraf: Reuters

EPDK geçen sene Shell Petrol AŞ’ye  ‘herhangi bir arz sıkıntısı olmadan bayilere sınırlı miktarda akaryakıt verdiği’ gerekçesiyle ‘manipülasyon’ soruşturması açmıştı.

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Kurum tarafından, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatları üzerinden ‘manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine’ izin verilmeyeceği ifade edilmiş, soruşturma sonucu gerek görülmesi halinde Shell Petrol AŞ’ye 3 milyona liraya yakın ceza kesilebileceği belirtilmişti.

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