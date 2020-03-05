EPDK’nın ‘manipülasyon’ soruşturmasında Shell Petrol’e 2 milyon 750 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Shell Petrol AŞ’ye 2 milyon 750 bin lira ceza kesti.
EPDK geçen sene Shell Petrol AŞ’ye ‘herhangi bir arz sıkıntısı olmadan bayilere sınırlı miktarda akaryakıt verdiği’ gerekçesiyle ‘manipülasyon’ soruşturması açmıştı.
Kurum tarafından, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatları üzerinden ‘manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine’ izin verilmeyeceği ifade edilmiş, soruşturma sonucu gerek görülmesi halinde Shell Petrol AŞ’ye 3 milyona liraya yakın ceza kesilebileceği belirtilmişti.