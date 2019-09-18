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Yaramazlara biraz batar!

EPDK’dan Shell Petrol’e ‘manipülasyon’ soruşturması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ‘herhangi bir arz sıkıntısı olmadan bayilere sınırlı miktarda akaryakıt verdiği’ gerekçesiyle Shell Petrol AŞ aleyhine soruşturma süreci başlattı.

Fotoğraf: Reuters

EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada “Shell Petrol AŞ’nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir” dendi.

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Açıklamada kararın dün alındığı ifade edildi.

EPDK dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatları üzerinden ‘manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine’ izin vermeyeceğini ifade ederek soruşturma sonucu gerek görülmesi halinde Shell Petrol AŞ’ye ceza verileceğini belirtti.

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