EPDK’dan Shell Petrol’e ‘manipülasyon’ soruşturması

Haber Global televizyonuna konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 11 Eylül’de 30 büyükşehir belediye başkanı ile yapılan toplantıda yaşananların ayrıntılarını anlattı. İmamoğlu, bir değil, iki sandalyenin kırıldığını, yere düştüğünü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisine, “İsraf ediyorsun” diyerek espri yaptığını, kendisinin de “İkinciye sağlam otururuz” dediğini belirtti.