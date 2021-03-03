EPDK’dan akaryakıttaki ‘makul olmayan artışlar’a inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ‘haksız kâr artışıyla fiyatlarına gizli zam yapan’ akaryakıt dağıtım şirketlerine inceleme başlattı.

Fotoğraf: DHA

EPDK’nın yazılı açıklamasında, 14 Mayıs 2018’de eşel mobil sistemine geçildiği, bu sistemde 17 Mayıs 2018’deki rafineri çıkış fiyatının esas alındığı kaydedildi.

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Açıklamada, rafineri çıkış fiyatındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış yaşandığı belirtilerek, rafineri fiyatlarındaki artışların, benzinde 15 Aralık 2020, motorinde ise 27 Kasım 2020’den beri ÖTV’den karşılandığı kaydedildi.

Bu sistemde fiyattaki artış kadar ÖTV düşürüldüğü için pompa fiyatında değişim olmuyor.

EPDK şunları kaydetti: “Dolayısıyla, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerekiyor. EPDK bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin eşel mobil sistem devrede olduğu bu dönemde pompa satış fiyatlarında hem benzinde hem de motorinde dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti. Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK ilk aşamada haksız kâr artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı.”