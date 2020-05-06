EPDK soruşturması sonrası İBB: Salgın nedeniyle sayaç okuma süresi uzadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, salgın nedeniyle doğalgaz faturalarının okunmasının uzun sürdüğünü söyledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İBB’nin şirketi İGDAŞ hakkında 40-45 günlük süreler için fatura düzenlediği gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Kanuna göre fatura süresinin 25-35 gün arasında olması gerekiyor.
Ongun, Twitter hesabındaki paylaşımında, soruşturmanın fazla fatura kesilmesi nedeniyle olmadığını anımsatarak Covid-19 salgını nedeniyle sayaç okuma süresinin uzadığını ifade etti. Ongun, “Ülke genelinde de bu şekildedir” ifadelerini kullandı.