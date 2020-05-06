EPDK soruşturması sonrası İBB: Salgın nedeniyle sayaç okuma süresi uzadı

İGDAŞ’a açılan soruşturma "Tüketim bedelinden fazla kesilen fatura" için değil süresiyle ilgilidir. Salgın sürecinde sayaç okuma işlemi doğal olarak bir aydan daha uzun bir süre almaktadır. Ülke genelinde de bu şekildedir. Ancak EPDK sadece İGDAŞ'a soruşturma açmıştır.