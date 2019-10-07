EPDK başkanı ‘yüreklere su serpti’: Elektriğe yıl sonuna kadar zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 2020’ye kadar elektriğe yeni bir zam yapılmayacağını söyledi.

Elektriğe son olarak 1 Ekim’den itibaren yüzde 14.9 zam gelmişti. Bu zamla, yıl başından beri elektrik fiyatı yüzde 30’a yakın artmıştı.

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Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Yılmaz, elektrik maliyetinin altında satış beklemenin doğru olmadığını, ‘zararına satış yapmanın tabiata ve ekonomiye aykırı’ olduğunu ifade etti.

EPDK başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla biz enerjinin de maliyet bazlı formülde satılmasından yanayız. Dolayısıyla biz enerjide zamları yaparken maliyetleri dikkate alıyoruz. Bu şirketleri zarar ettirmemek gibi kanundan doğan bir sorumluluğumuz var.”

Yılmaz, son çeyreğin tarifesinin ayarlandığını, bu yıl bir kez daha zam yapılmayacağını kaydetti.