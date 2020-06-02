EPDK ‘Akaryakıtta marjlar yükseldi’ dedi: Tavan fiyat getiririz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe tavan fiyat uygulamasının getirilebileceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre, açıklama yayınlayan EPDK, akaryakıt fiyatlarının kendileri tarafından belirlenmediğini, indirim ve artışlara müdahale edilmediğini aktardı.

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Açıklamada, fiyat hareketlerinin takip edildiği, ‘tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamını bozan fiyat hareketlerine karşı EPDK’nın müdahale etme ve tavan fiyat uygulama seçeneği bulunduğu’ dile getirildi. EPDK, bunun daha önce yapıldığını aktardı.

Açıklamada, EPDK’nın özellikle corona virüsü salgınının yaşandığı son aylarda akaryakıt sektöründe yaşanan bazı fiyat hareketlerinin tüketiciyi mağdur ettiği ve rekabet ortamını bozan bir hal aldığını tespit ettiği aktarıldı.

‘Makul olmayan biçimde arttı’

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tüm kentlerde geçerli akaryakıt fiyat marjlarının geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığının tespit edildiğini söyledi.

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Yılmaz şöyle devam etti: “İstanbul Avrupa Yakası marjlarında yüksek artışlar gördük. Diğer illerde ise marjlar çok daha fazla artış gösterdi. Bunu da hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir.”

‘Sessiz kalmayız’

EPDK başkanı, katkılı ürünlere ilişkin marjların da katkılı olmayan ürün marjlarına kıyasen belirgin bir artış gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Katkılı ürünler İstanbul Avrupa yakasında litre başı 5 kuruş, diğer illerde litre başı 7 kuruş gibi makul olmayan seviyelere çıkmış durumda. Yurt genelinde ortaya çıkan bu artışa EPDK’nin sessiz kalmasını da kimse beklemesin. Çok net söylüyorum. Akaryakıt fiyat marjları olması gerekenin çok üzerinde. Oyunu kuralına göre oynamak akaryakıt sektörünün tüm oyuncularının kırmızı çizgisi olmalı. Aksi halde sektöre yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın. Daha önce üç kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz.”