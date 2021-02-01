Enver Aysever: Ya popüler milliyetçi olacaksın ya neo-liberal rüzgarın oyuncağı!

Ülke ürkütücü, sığ kutuplaşma içinde can çekişiyor. Ya popüler milliyetçi olacaksın ya neo-liberal rüzgârın oyuncağı! Ölümlerden ölüm beğen diyorlar. İkisini de reddetmek gerekir. Geçmişte kumpas davalarında savunduğumuz insanlara ömür boyu kefil olacağız diye kural da yok. Katolik nikâhı yapmadık sonuçta. İktidar ve kimi muhalifler kaba milliyetçilikte uzlaşmış görünüyor. Hep deniyor ya “ülkenin asıl gündemine dönelim” diye. İlaç tekelleri karşısında kaderine terk edilmiş halk hakiki gündemdir. Kapitalizmle sorunu olmayan her kim varsa yanlış yerdedir, iktidarın koltuk değneği olur.

Enver Aysever’in yazısı