Enver Aysever: Türkiye’de şeriat düzeni böyle kurulur

“Türkiye’ye şeriat gelir mi?” sorusu sıkça sorulmakta bu günlerde. Bu soruyu soran kimse, içinde bulunduğumuz düzenin farkında değil demektir. Evrim gerçeği milli eğitim ders programından çıktıysa, müftülüklere nikâh kıyma yetkisi verildiyse ve rektör olmak için imam hatipli olma şartı aranıyorsa daha ne olsun istiyorsunuz? Türkiye’de şeriat düzeni böyle kurulur. İlla Suudi Arabistan gibi ilan edilmesi gerekmez.

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Tavizsiz girişilen her mücadele kazanılır, kazanılmıştır… Karşınızda ders kitaplarına Gezi’yi terörist eylem olarak koyan bir iktidar var. Madem tarihin yazıldığı günlerdeyiz, yapıp ettiğimize, sözümüze dikkat etmeliyiz. “Kandırıldık, yanıldık” demek iyi bir şey değil, benden söylemesi.

Enver Aysever’in yazısı