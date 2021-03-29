Enver Aysever, Tunç Soyer’e ‘ihale’ davası açıyor: Olumsuz algının sorumlusu

İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dava açacağını duyurdu.

Fotoğraf: izmir.bel.tr

Aysever bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘çıkan haberlere yönelik tutumu’ nedeniyle Soyer’e dava açacağını ifade etti.

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Aysever dava açma gerekçelerini sıralayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu soruları mahkeme kanalıyla soracağız ve yanıtlarını resmi kanallardan edinip toplumla paylaşacağız. Benim gibi tüm yaşamını alınteri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan sayın Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur.”

Sayın Tunç Soyer’e açmak zorunda kaldığım dava ile ilgili açıklama aşağıdadır.

Ayrıntıları YouTube hesabımda sizlerle paylaşacağım. @cumhuriyetgzt’nin hakkımda aldığı kararla ilgili görüşlerimi okurlarıma sorumluluğum gereği paylaşacağım.

Hakikat hukuk yoluyla açığa çıkacaktır. pic.twitter.com/t8VjtVq0UW — Enver Aysever (@enveraysevera) March 29, 2021

Ne olmuştu?

İhale Sabah gazetesi tarafından ‘Soyer’den Aysever’e kıyak’ başlığıyla haberleştirilmişti. Haberde İzmir belediyesinin ‘2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti’ ihalesine 13 Ocak 2021 tarihinde çıktığı, 17 Şubat 2021 tarihinde ihalenin sonuçlandığı, Aysever’in 238 bin 500 lira karşılığında 20 kişiye eğitim verdiği öne sürülmüştü. Belediye bir açıklama yaparak haberdeki bazı bilgilerin doğru olmadığını, dokuz ay sürecek eğitim programı için Aysever’e 90 bin lira ödeneceğini belirtmiş, Soyer ‘oluşan hassasiyet‘ten ötürü ihalenin iptali için talimat verdiğini duyurmuştu.

Aysever, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer vermişti: “Atölye projesinin çeşitli belediyelere ve özel şirketlere teklif olarak sundum. İki belediye (Mersin ve İzmir) kabul etti. İhale ve sözü edilen meblağ ile ilgim yoktur. 9 aylık (üç ayrı grup katılımcı ile) atölye tamamlanınca faturalı olarak telif ödemesi yapılacaktır. Defterlerim denetime açıktır.”

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Cumhuriyet gazetesi, Aysever’in köşe yazılarına son vermişti.