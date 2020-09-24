Enver Aysever: Tek bir seveni olmayan bu ucube organizasyonu şampiyon ettiler

Başakşehir diye bir semt yoktu, önce onu yarattılar, ardından futbol takımı yaptılar, tek bir seveni olmayan bu ucube organizasyonu şampiyon ettiler, niye? Basbayağı ideolojiktir olanlar. Eski Cumhuriyet dedikleri dönemin iyi ya da kötü kulüpleri vardı, bunlar tasfiye olmadan nasıl kurulacaktı neoOsmanlı? Eğer Gökçek gözden düşmese, onun Osmanlıspor’unu da görürdünüz sahnede. Hep söyledim; Başakşehir’e karşı kim oynarsa onu tutarım diye. Adamlar şampiyon olunca kimler sevindiyse, ülkeyi bu hale getirenler onlardır.

Futbol, hiçbir dönem futbol olmaktan bu kadar uzak olmamıştır. Biri çıkıp anlatsa ya milli takım kamplarında kimler FETÖ imamı olarak namaz kıldırmış mesela? Alevi gençler neden kadroya alınmamış, alınsa da ayrımcılık yapılmış onlara? Açıklasa ya Şenol Güneş, Fatih Terim, Ersun Yanal, Ünal Karaman… Alevi çocuğu Rıza Çalımbay, anasının cenazesini cemevinden neden kaldıramadı acaba? Diyarbakırspor’a yapılan ırkçılığa ne diyeceğiz?

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Enver Aysever’in yazısı