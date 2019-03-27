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Yaramazlara biraz batar!

Enver Aysever: Seçimin kazananları milliyetçi dil ve ‘siyasal İslam’ oldu

Şu halde, kim kazanırsa kazansın, önümüzdeki süreç bu milliyetçi dilin, tavrın doğuracağı sonuçlarla biçimlenecek siyaset. Kürt meselesi, Suriyeli göçmenlerin durumu, iktisadi krizin derinleşmesiyle büyüyecek. Daha otoriter, baskıcı günler gelecek.

Seçimin bir diğer önemli kazananı da ‘siyasal İslam’ oldu. İkinci sıraya koymamın nedeni şu; toplum çok zamandır din tacirleriyle uyuşmuştu, milliyetçilik buna can suyu oldu. İkisi paket olarak sunuldu. İkinci diyorum ama esas zafer elbette İslamcıların. Bu berbat düzende bile, toplumun karşısına en azından iki seçenek konabilirdi. ABD başkanlık sisteminin kötü kopyası olsa da, en azından terazinin bir kefesinde sol bulunabilirdi, olmadı.

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