Enver Aysever: Sandığa gidecek Binali… Ve aslanlar gibi ‘hayır’ diyecek!

Beni yanıltmadı Binali Yıldırım: “Abidik gubudik kimseler başbakan oluyor” diyerek oyunun rengini açıkladı. Yıldırım, RTE’den çok daha iyi bir kampanya götürüyor. Eğer ‘evet’ çıkarsa diyecek ki: “RTE’nin seçilmesinde en büyük pay benimdir, meydanlarda dolaştım, en ağır şekilde hayırcılara sözümü söyledim, eh başkan yardımcılığı hakkım”. Yok, eğer ‘hayır’ çıkarsa da diyecek ki “Ben elimden geleni yaptım, hayırcılara demediğimi bırakmadım, lâkin milletin tercihi o yönde olmadı, başbakanlığa devam”. Yani ‘Kazan Kazancı’ Binali bey!

Sandığa gidecek Binali… Bir daha abidik gubudik kimsecikler yetki sahibi olmasın diye kendi koltuğuna sahip çıkacak! Ve aslanlar gibi ‘hayır’ diyecek! Düşünsenize bir taşla kaç kuş!

Koltuk ona kalacak. Partinin sahibi olacak. Vesayetten kurtulacak…

O kadar abidik gubudikten sonra akıllı bir başbakan nasıl olur, gösterecek hepimize!

Enver Aysever’in yazısı