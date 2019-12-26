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Yaramazlara biraz batar!

Enver Aysever: Parti mi, şirket mi?

Parti mi, şirket mi?

AKP tam olarak parti midir, emin değilim. Daha çok bir lider öncülüğünde toplanmış büyük bir şirket, çıkar topluluğu gibi durmakta bu yapı. İdeolojik olarak davranan lider var, doğru. Ancak çevrede yer alan herkes düzenden beslenerek güçleniyor. Herkes kendine çapı oranında güç, iktidar devşiriyor. Eğer liderin ayağı es kaza kayarsa, hemen çevresi boşalacaktır. Kimse başarısızlığa, suça ortak olmak istemez. Bu yüzden dev yapı sürekli iktidar olmaya mahkûmdur. Oysa ideolojik partiler küçük olsa da dağılmazlar. Birlikteliğin anlamı başkadır. AKP gelişmiş, güçlenmiş Anavatan Partisi’dir. Dağılma süreci de benzeyecektir. Tek farkla, AKP uzun süre iktidarda kaldı, verdiği hasar çok daha derin ve büyük. Fatura ödenebilecek mi, meçhul.

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Enver Aysever’in yazısı

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