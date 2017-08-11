Enver Aysever: Nuray’a kim destek verdi?

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Nuray Mert’in ardından bağıranlara bakınca; dönek solcular, liboşlar ve siyasal İslamcı eskileriyle herhangi bir dil kurulamayacağını bir kez daha görmüş olduk.

Yine hakikati gizlemekle, suyu bulandırmakla meşguller. Eğer Hasan Cemal, Baskın Oran türü isimler bir şeye itiraz ediyorsa, bilin ki orada doğru bir karar alınmış ve uygulanmıştır.

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Sen bir yapıya katılabilirsin, orayı kendine benzetemezsin ama! Üstelik yaşam boyu attığın her adımda yanılmışsın, hala akıl vermeye kalkıyorsun.

Cumhuriyet okuru saygıyı hak ediyor, katlanmak zorunda değildir bu tür yazarlara. Koparılan yaygara sahtedir. Okur dilerse gazeteye sahip çıkacağını göstermiştir.

Enver Aysever’in yazısı