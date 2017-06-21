Enver Aysever: Memleket hislerini yitirmiş olmasa, askerler zehirlenirken isyan ederdi

At izi iti izine karıştı çoktan… Eğer memleket hislerini yitirmiş olmasa, Manisa’da askerler zehirlenirken çoktan isyan eder, ayağa kalkardı… Ama nerde…

Bencillik, liberallik, adam sendecilikle zehirlenmişiz çoktan… Düşman olsa buncasını yapamazdı.

Memetlerden biri diyor ki; “Biz şimdi derdimizi anlattık ya, dönünce kışlaya dövecekler…”

Yaşadığımız günleri özetliyor… Eğer bu memlekette hak arıyorsan, derdini söylüyorsan döverler arkadaş… Memetlerin zehirlenmesi hepimiz için geçerli…

Manisa’da olan biten eğer doğru dürüst açığa çıkmazsa, bundan böyle bu ülkede kimse evladını askere göndermek istemez.

Manisa’da askerlik yapan bir Memetin babası aradı, “Çocuğum yemekhaneye inmek istemiyor, bütün askerler korku içinde” dedi.

Akitçileri ziyaret etmekten başını kaldırıp da babaların sesini duyar mı acaba Hulusi Bey? Sanmam… Eğer bir düşman sizi çökertmek istese başka ne yapabilir acaba? Yahu askerin zehirleniyor, ötesi var mı?

Enver Aysever’in yazısı