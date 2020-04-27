Enver Aysever: Meclis’i yeniden nasıl kurar, yetkilerini iade ederiz diye düşünmek gerekir

Erdoğan korona sebebiyle gelmemiş değil Meclis’e. Artık Meclis’e gereksinimi kalmadı da ondan gitmiyor. Milli iradenin yansıdığı, Kurtuluş Savaşı’nı veren Meclis yok artık. Şimdi orada el kaldır indir, fotoğraf ver görevi yapanlar, Erdoğan’ın kurduğu ‘Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin figüranıdır. Daha açık söylersek, halk deyimiyle, Erdoğan Meclis’tekileri ‘adam/kadın yerine koymuyor!’

Yasama, yürütme, yargı yetkisi fiili olarak Saray’da artık. Bakanlar atamayla belirleniyor. Erdoğan’ın her sözü kanun sayılıyor. RTE olsanız, değerli zamanınızı ayırıp Meclis’e gider misiniz? Hadi gerçekçi olalım: “Meclis 100. Yaşını Kutluyor” söylemi yalandı. O ‘Gazi Meclis’ en son halkoylamasıyla kapanmış, yetkilerini devretmiştir; yazık ki 100. yaşını görememiştir. “Cumhurbaşkanı niye Meclis’e gelmedi?” diye dertlenmek yerine, “Cumhuriyeti yeniden nasıl kazanırız, Meclis’i yeniden nasıl kurar, yetkilerini iade ederiz” diye düşünmek gerekir.

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Enver Aysever’in yazısı