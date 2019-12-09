Enver Aysever: Mahsun Kırmızıgül, lahmacun, kontür bu ülkede yüzde yedi oy aldı

Kartlar yeniden dağılırken pusuda bekleyenler görünmeye başladı. Uzan sosyal medyadan bir süredir mesaj vermekte. Gördü RTE’nin sıkıştığını, ya pazarlık yaptı veya yapmak istiyor, dedi ki “Ahmet Necdet Sezer FETÖ’cüdür.” Taktiğe bakın hele! Yahu devletin tüm olanaklarıyla gözaltında tuttuğu Sezer’in en ufak açığı olaydı, neler etmezlerdi. Uzan bunu niye yapıyor? Biliyor ki siyaset yeniden biçimlenirken ona inanacak birileri hâlâ var!

Unutmayın; Mahsun Kırmızıgül, lahmacun, kontür, beyaz kıvrılmış gömlek, milliyetçilik hamaseti bu ülkede yüzde yedi oy aldı, kaderi biçimlendirdi. Uzan’ın yüksek oy aldığı yerlere bakın, tümü CHP’de şimdi. Uzan, laikler üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. Haksız da değil. RTE’ye ne vaat ettiğini anlayın. Neden Cumhur İttifakı’nın bir parçası Uzan olmasın? İzmir’den kıl koparsa iş görür. Diyeceğim “Hangi laiklik?” sorusunu da eklemek lazım listeye.

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Enver Aysever’in yazısı