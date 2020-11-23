Enver Aysever: Koronadan yırtsak bile kahrımızdan öleceğiz!

Deniyor ya “AKP eski ruha dönüyor” diye, o süreçte liberaller ne gördü ayrı tartışma konusu, işte orada milliyetçiliğin her türü ayak altına alınıyordu, sanırım unutmamışlardır! Siyasette vezirlikle rezillik arası mesafe pek kısadır! Siyasal İslam Amerikancıdır, tarihi böyledir, oradan antiemperyalist tutum beklemek gülünçtür!

Gelelim eğlenceli konuya, Ünal Çeviköz, yani CHP patlattı bombayı, dedi ki: “Biden’dan Türkiye için demokrasi vurgusu bekliyoruz.” Gülüyorum ağlanacak halimize! AKP devrilirse, sıra bize gelsin demektir bu, müstemleke kafasıdır, Kemal Derviş davetidir ayrıca! Tıpkı “Babacan döneminde her şey güllük gülistan” safsatası gibidir. Ilımlı İslam ideolojisidir. Piyasalar rahatsız olmasın, biz buradayız diye el kaldırmaktır! Acıklıdır!

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Şu salgın günlerinde yaşıyorsak talihli olduğumuz için. Hastaneler tıka basa dolu, işsizlik almış yürümüş, büyük toplumsal felaketin içindeyiz. Diyeceğim, koronadan yırtsak bile kahrımızdan öleceğiz!

Enver Aysever’in yazısı