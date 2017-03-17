Enver Aysever: İktidar, 16 Nisan sonrası ‘kandırıldık’ senaryosu hazırlayıp tornistan yapacak

Bu ülkenin iki yüz yıllık anayasa deneyimi çöp olmak üzere. Yüz yıldan fazladır kazanılmış meclis deneyimi çöp olmak üzere. Yılların birikimi yok ediliyor.

Şaka artık kaka oldu! Kimse yarın neye uyanacağını bilmediği için risk almak istemiyor.

İşte tablo böyle sevgili AKP’li kardeşim. Yarın bu siyasal İslamcı iktidar, 16 Nisan geçer geçmez, hemen bir “kandırıldık” senaryosu hazırlayıp, tornistan yapacaktır haberiniz ola! Sakın ha gaza gelip ineklerinizi boğazlamayın. Benden söylemesi.

Ha eğer hayırlı bir iş yapmak istiyorsanız, hiç tereddüt etmeden “Hayır”a vurun mührü. Bakın ruhunuz nasıl püfür püfür esen özgürlük rüzgârıyla serinleyecek…

Enver Aysever’in yazısı