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Yaramazlara biraz batar!

Enver Aysever: ‘Hayır’ diye türdeş bir yapı yoktur!

KHK ile üniversitelerden kovulan akademisyenler için sosyal medyada kıyamet koptu. Acıyı, öfkeyi anlıyorum da, sanki bu olan beklenmedik bir şeymiş gibi davranılması tuhaf geliyor. Siyasal İslamcılar adım adım amaçladıkları yapıyı kurdular. Bu üzülecek bir durum değil, tersine tarihsel bir fırsattır.

‘Hayır’ diye türdeş bir yapı yoktur! FETÖ kumpaslarını hazırlayanlar da ‘hayır’ diyor, Sivas vahşetinin baş aktörü Temel Karamollaoğlu da ‘hayır’ diyor. Muhtemelen Arınç, Gül, Davutoğlu da hayırcı! Bu kişilerin gerekçeleriyle bizimki taban tabana zıt… Neye ‘hayır’ dediğimiz önemlidir.

İktidardan pay alamadığı için ‘hayır’ diyenlerle yan yana düşmek tarihsel bir yanlış olur. Irkçı söylemleriyle şiddetin kaynağı olmuş, yobaz diliyle gericiliğe bayraklık etmiş, bukalemun gibi her dönemin kahramanlığına soyunmuş, kumpas kurarak insanların yaşamını karartmış kimselerin ‘hayır’ demesi bir af gerekçesi sayılmaz. Tersine onlara da ‘hayır’ demek zamanıdır!

Enver Aysever’in yazısı

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