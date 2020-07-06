Enver Aysever: ‘HalkTV kapanırsa yerine biz otururuz’ diyen uyanıklar, sıra size geldi farkında değil misiniz?

Basının sorunlarını kenara koyuyorum, HalkTV eleştirisi de yapılmalıdır elbette. Yalnız bugün kulağı üstüne yatan siyasiler (başta muhalefet) şunu unutmasın ki herkesin bir gün özgür mikrofonlara, kalemlere gereksinimi olacaktır.

Bir çift sözüm de fırsatçılara; “HalkTV kapanırsa yerine biz otururuz” diyen uyanıklar, sıra size geldi farkında değil misiniz? Ucuz siyasal taklalarla güç devşirmeye çalışanlar, başka hesapları görmeye kalkışanlar kendini biliyor. Nasıl ‘Gezi’de kahramanlığa soyunup sonradan şarlatan olanları gördük, bunların durumu da aynıdır!

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Enver Aysever’in yazısı