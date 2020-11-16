Diken

Yaramazlara biraz batar!

Enver Aysever: Gün gelir fırlatılırsın kenara!

Bunun adı Saray hastalığıdır”. Kimsenin anlamı yoktur. Ve elbette Saray varsa “soytarı” da olur “dalkavuk” da! Her tür entrika da! Durum budur. İster bakan ol, ister damat bakan ol, hükmün yoktur! Gün gelir fırlatılırsın kenara!

Enver Aysever’in yazısı

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