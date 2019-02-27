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Yaramazlara biraz batar!

Enver Aysever: Gül ve arkadaşları bunca ödlekken liberaller boşa hayal kurmasın

Yenibirparti.org sitesinden aynen alı­yorum: “Kendisini merkez sağda ko­numlandıran ve dört eğilimi bir ara­ya getirecek olan partimizin kuruluş ça­lışmaları. Kurucu kadromuz ve partimi­zin ismi politika ve vaatlerimizin kadro­muzun gölgesinde kalmaması için stra­tejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır.”

İçinde Babacan olacak, arkadan Davutoğlu, Gül ittirecek, üç beş liberal, solun dev­şirmesi de eklendi mi al sana dört eği­limli parti! Yeni ANAP demektir bu. Ne­den ihtiyaç doğdu? Çünkü RTE siyasal İslamcı özünü artık gizlemiyor. Küre­sel oyuncular, sermaye (her türlüsü) bu­na daha fazla dayanmak istemez. Me­ral Akşener olmadı, tek başına Kılıçda­roğlu çözüm değil, merkezde güçlü ya­pı için bu oluşum şart! İddia bu. Lakin RTE bunca eli güçlü, iktidarda kalmaya mecburken, üstelik Gül ve arkadaşları bunca ödlekken kimse (liberaller) boşa hayal kurmasın!

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