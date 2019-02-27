Enver Aysever: Gül ve arkadaşları bunca ödlekken liberaller boşa hayal kurmasın

Yenibirparti.org sitesinden aynen alıyorum: “Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır.”
İçinde Babacan olacak, arkadan Davutoğlu, Gül ittirecek, üç beş liberal, solun devşirmesi de eklendi mi al sana dört eğilimli parti! Yeni ANAP demektir bu. Neden ihtiyaç doğdu? Çünkü RTE siyasal İslamcı özünü artık gizlemiyor. Küresel oyuncular, sermaye (her türlüsü) buna daha fazla dayanmak istemez. Meral Akşener olmadı, tek başına Kılıçdaroğlu çözüm değil, merkezde güçlü yapı için bu oluşum şart! İddia bu. Lakin RTE bunca eli güçlü, iktidarda kalmaya mecburken, üstelik Gül ve arkadaşları bunca ödlekken kimse (liberaller) boşa hayal kurmasın!