Enver Aysever: Genelkurmay, Doğan Grubu’nu bitirmiştir

Gelelim ortalığı sarsan habere. Haber içeriğinde iktidarı rahatsız edecek bir şeycik yok. Asıl mesele başlıkta. Bu tür bir başlığın nelere yol açacağını Sedat Ergin bilir elbet. Lâkin onun izniyle olduğunu düşünmek saflık olur. Hande Fırat doğrudan Aydın Doğan’a bağlıdır ve bu iki isim de deneyimlidir.

Yalnız bir konuya dikkat etmek gerek. Bu bir yalan haber değildir. Hande Fırat gibi bir isim kafadan atarak bir metni kaleme almaz. Yani? Genelkurmay muhalefetle Hürriyet üzerinden hesaplaşırken, Doğan Grubu’nu da bitirmiştir. Anlayacağınız bir taşla tüm kuşlar vuruldu. Bu denkleme baktığımızda “Hande Fırat gazeteci midir?” sorusu yanıtlanmış oluyor.

Artık bu ülkede temsili olarak bile basından söz edemeyiz. Hürriyet’e iyi bir gazeteydi diyecek halim yok. Lâkin artık o kadarına bile tahammülü olmayan bir iktidar var. Meslektaşları(!) hapiste, işsiz, sanık olarak mücadele verirken, konforlu koltuklarında yalancı kahramanlığa soyunan bir takım isimlere de ‘gazeteci’ diyecek halimiz yok! Sonunda utanacaklar hepsi… Bedeli tüm halk ödeyecek…

Enver Aysever’in yazısı