Enver Aysever: Etik sorunumuzun ne boyutta olduğunu da gördük süreçte

Etik sorunumuzun ne boyutta olduğunu da gördük süreçte. Evlerin kapısını tıklatıp: “Sağlık Bakanlığı’ndan geldik” diyen soyguncular; hastanelerde hekimler için hazır bulunan maske ve dezenfekte malzemesini çalan hasta yakınları utandırdı doğrusu beni! Bu duruma alışmak çok acı aslında. Okulların kapanmasını tatile çeviren fırsatçılara ne diyeceğiz ki? Okuryazar kesim bunlar sözde! Bu arada üfürükçüler, hacı hoca takımı da işi ticarete döktü çoktan. Koronadan korunmak belki bir ölçüde mümkün ama bu bataklıktan imkânsız!
SON HABERLER
İnsanlar nasıl kötü olur?
Sokrates bile “Kimse bile bile kötü değildir” diyerek, kötülüğün bilgisizlikten geldiğini savunmuştu.
İdlib’de ilk Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ilk Türk-Rus ortak devriyesinin İdlib’deki M4 karayolunda yapıldığını duyurdu.
Dokuz Avrupa ülkesine konan uçuş yasağı erkene çekildi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferler için 17 Mart’a kadar verilen uçuş iznini bugüne çekti.
Hastane dışı karantina uygulaması: ‘Evde kalma şartıyla taburcu edildim’
Dünya genelinde 5 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ‘corona virüsü’ne karşı Türkiye’de de bir dizi tedbirler alınıyor. Evde karantina altında tutulan Muhammed Cihad Ebrari, BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk ile yaptığı röportajda, sürece ilişkin ayrıntıları anlattı.
Diyanet: 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’a gidenlerin dönüşleri öne çekildi
Diyanet İşleri Başkanlığı corona virüsünün yayılmasına engel olmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirleri açıkladı.