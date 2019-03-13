Enver Aysever: ‘Cumhur İttifakı’ denen yapının çatlaması ‘an’ meselesi

Pazar günü Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçak için bir ‘uçmama kararı’ da THY’den geldi. THY, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağın ticari operasyonlarının 13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı. 157 kişinin ölümüne sebep […]