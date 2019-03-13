Enver Aysever: ‘Cumhur İttifakı’ denen yapının çatlaması ‘an’ meselesi

İktidarın “beka sorunu” dediği nedir, elimizde veri yok anlamak için.
Toplumu doğrudan yardım adı altında/sadaka ilişkisiyle yönetti AKP. Üretmeyen, düşünmeyen insanların nasıl tavır takınacağını kestirmek güç!
Bencil insanın siyasal sadakati yoktur, çıkarı neredeyse yönünü o tarafa çevirir.
Adına “Cumhur İttifakı” denen yapının çatlaması “an” meselesi.
Doğrusu Bahçeli’nin beklenmedik zamanlarda sahne alışını rastlantı sayanlardan değilim. Ne zaman RTE’den vazgeçer MHP lideri göreceğiz, ancak başarısızlığa, çöküşe ortak olmak istemeyecektir.