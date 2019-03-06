Enver Aysever: CHP adaylarının kampanyalarına bakın! Hep birden ‘Hayırlı cumalar’ mesajları atıyorlar

CHP adaylarının kampanyalarına bakın! Hep birden ‘Hayırlı Cumalar’ mesajları atıyorlar, yetmiyor, mutlaka toplu namaza gidiliyor, güzelce fotoğraf veriliyor. Yetmiyor, nerede başı bağlı kadın bulurlarsa, mutlaka birlikte poz veriyorlar. Bir kişi namaza gidebilir elbette, kadınlar dilediği gibi de giyinecektir kuşkusuz. Ancak bunu siyasete alet ederseniz AKP’den ne farkınız kalır?

Laiklik, Cumhuriyet, Mustafa Kemal, devrim, özgürlük demek suç sanki! Gezi’ye bunca saldırılırken, ne o çocukların adını ağızlarına alıyorlar, ne de bu adaletsizliğe açıktan tepki koyuyorlar. Daha söyleyeyim mi; “Biz kavga siyaseti yapmayacağız” diye, RTE’nin tokatlarına çıt çıkarmıyorlar, saraydan randevu alıp, koşarak gidiyorlar. Çoğu hangi partiden oldukları anlaşılmasın diye altı oklu rozeti yakasına bile takamıyor korkudan, bir de bunu meziyet sayıyorlar. Bunun adına da “Derman Belediyeciliği” deniyor ha!

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Enver Aysever’in yazısı