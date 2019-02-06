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Yaramazlara biraz batar!

Enver Aysever: Cehalet salt AKP’yi ele geçirmiş değil

Türkiye Menderes’ten bu yana sağcı dil ve uygulamalarla cahilleşti, bu eğitim düzeniyle de daha uzun süre böyle kalacağa benziyor. Elbette cehalet üzerine inşa edilen iktidarlar sert çöküş yaşar. İtiraz edilmesi gereken budur. Üstelik cehalet salt AKP’yi ele geçirmiş değildir. CHP’de kullanılan dile, yapılan tartışmalara bakın, nasıl düşünsel sefalet çağında olduğumuzu iyice anlarsınız. Şeyhler, müritler hayatın her alanında. İktidar kadar, göstermelik muhalefet de yararcı, cahildir.

Enver Aysever’in yazısı

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