Enver Aysever: Bu sahte demokrasi oyununun tarafı olmak istemiyorum

Bu yazı pazar gecesi ekranda yapılacak sahte tartışmadan önce yazıldı. Yayını izlemeyeceğim, o saatlerde İstanbul Müzik Festivali’nin etkileyici konserlerinden biri olan “Faust, Queyras,Melkınov”u dinleyeceğim. Aydınlanma bilgesi Beethoven çalacaklar. “Senin mesleğin gereği izlemengerekmez mi tartışmayı” diye soran olursa, yanıtım hazır elbette.

Erdoğan’ın dilediği zaman rakiplerini ringe çekerek yarattığı sahte demokrasi oyununun tarafı olmak istemiyorum, bu bir. “AB müzakeresüreçleri”, “Vesayetle mücadele”, “Kürt açılımı” ile kandırılanlardan olmak niyetinde değilim. Liberal saflardan olmayacağım.

Halkımızın kahraman yaratmak konusunda ısrarlı olduğunu görüyorum. Televizyon seyircisi yanlıdır böyle süreçlerde, hep kendi tarafını haklı bulur. O gece sosyal medyada neler yazılacağını tahmin etmek güç değil. Buna alet olmak istemiyorum, bu iki.

Enver Aysever’in yazısı