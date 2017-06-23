Enver Aysever: Bu adalet yürüyüşünü liboşlar kirletecek, belli oldu

Bu adalet yürüyüşünü liboşlar kirletecek belli oldu. Yurtdışına kaçıp oradan muhalif gibi kendini satan FETÖcülere dikkat etmek gerekir. Onların aradığı adaletle bizim ki aynı değil.

Ben kendi payıma yukarda saydığım isimler için adalet istiyorum. AKP ve Cemaat tüm süreçlerde ortak iş tuttu. “Emri ben verdim” diyen de, silahı doğrultan da suçludur.

Elbette herkes için adil yargılanma isterim ama hepsi bu!

Sakın kimse çıkıp “şimdi zamanı mı?” demesin. Sus sus bu hale geldik. Ekmeleddin zamanı sustunuz da ne oldu mesela? Yargılanmasını istediklerimizle adalet yürüyüşüne çıkılır mı?

Enver Aysever’in yazısı