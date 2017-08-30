Enver Aysever: ‘Biz daha milliyetçiyiz, dindarız’ gösterisinin kimseye faydası yoktur

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“Çanakkale’de, şehitlerin huzurunda içki içtiler” tartışması utanılasıdır. Kendini bilen kişi, bir çalışma sırasında zaten içki içmez, dahası nerede nasıl davranacağını bilir. Bunun tam da İslamcıların istediği dille içki tartışmasına döndürmek, bir de bildiri yayınlayıp, insanları tehdit etmek AKP’nin arayıp bulamayacağı bir nimettir.

‘Biz daha milliyetçiyiz, dindarız’ gösterisinin kimseye faydası yoktur, üstelik laik/uygar herkesi rahatsız eder. Çocuğa tecavüzün arkasında duran bir siyasal iktidara el vermenin âlemi ne? “Kuru fasulye yedik” diye sosyal medya paylaşımı yapmak, “Atatürk olmasaydı ezan sesi duyamazdınız” demek ucuz yollu siyasal bir popülizmdir. Kolay alkış alırsınız belki ama zemininizi kaybedersiniz, rakibinize benzedikçe, kazandığınız zaman bile yenilmiş olursunuz.

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Bir diğer mesele de Said-i Nursi güzellemesi yapan konuşmacıyı, onlarca insana dinletmek. Bundan ne fayda sağlandığını anlamadım doğrusu. İşçi, emekçi can çekişir haldeyken, memleketin sorunlarına Said-i Nursi ile mi çözüm bulunacak acaba? Yanlıştır. Bu ülkede insanlar Cumhuriyet, Mustafa Kemal, laiklik sözcüklerini kullanamaz halde. İzmir Marşı söylemek suç oldu yahu! Aydınlanmacı olmak suç… Okulları imam hatip yapılmış insanlar bunları duymak istemiyor. Dün AKP’nin koltuk değneği olan kimselerle hangi başarı sağlanabilir?

Enver Aysever’in yazısı