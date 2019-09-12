Enver Aysever: Akşener’in eli ideolojiktir

30 Ağustos günü Akşener dahil tüm sağcılar saraydaydı. RTE’nin elini sıkarken görüntüsü aklıma kazındı Meral Hanım’ın. Salı kürsülerinde, meydanlarda ağzına geleni söyleyenlerin, yalandan tebessüm edip, birbirleriyle tokalaşmaları canımı sıkar. Bu öteden beri böyledir. Toplum ikiyüzlülüğü bilir, itiraz etmez. Dedim ki kendi kendime ‘genelgeçer sıradan bir sahne.’ Meğer öyle değilmiş. Bir iki gün sonra, aynı Akşener, bu kez Bilal Erdoğan’ın ayağına kadar gidip elini sıktı. Biri cumhurbaşkanı anladık, öteki kim peki? Akşener’in eli ideolojiktir. Kime, ne zaman uzatıldığına dikkat etmek gerekir.

Enver Aysever’in yazısı