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Enver Aysever: AKP Kılıçdaroğlu’nu tutuklamayı deneyecektir

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Basit akıl yürütmeyle şu denebilir, olmaz denilen her şey oldu, demek ki Kılıçdaroğlu da tutuklanabilir. Esas sorun bu mu?

Şimdi bir kurultay yapılacak, buradan uyarayım, böyle giderse bu toplantının tek konusu “Kılıçdaroğlu için Adalet” olabilir! Kişisel kariyer planı, vaziyeti idare etme anlayışıyla gidilecek yol yoktur.

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AKP gözü karartmış vaziyette, bana sorarsanız Kılıçdaroğlu’nu tutuklamayı deneyecektir. Bunun için basın üzerinden hazırlığı tamamladı. Mesele, eğer böyle bir hamle gelirse toplumun ne tür tepki vereceğidir.

Diyeceğim, “yoldaşlık” sıradan bir sözcük değildir. Bu günler yoldaşını doğru seçmek gerekir!

Bence adalet kurultayında tartışılması gereken tek ve biricik konu budur!

Enver Aysever’in yazısı


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