Enver Aysever: Acaba Bahçeli geriye dönük kuşkuları da dile getirir mi?

Bahçeli ilginç siyasi aktör olmaya devam ediyor, önce “Bir oy fark kazanmak için yeter” dedi, şimdi “İstanbul seçimi yenilensin” diyor. Bana kalırsa ülke yeniden gerilimli seçim süreçlerine gebe. Olanlardan sonra, AKP döneminde yapılan seçimlerin tamamı tartışmalı hale geldi. Acaba Bahçeli geriye dönük kuşkuları da dile getirir mi?

Daha önce söyledim, Bahçeli’nin Erdoğan desteği sınırsız, sonsuz değildir. Garip demokrasimiz bir partinin genel başkanına, başka partiye oy vermeyi de yaşattırdı ya… Hayaldi gerçek oldu! (Bahçeli “Ben AKP’ye değil Cumhur İttifakı’na oy verdim” dedi. Lakin oy pusulasında böyle bir seçenek yoktu.)

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Enver Aysever’in yazısı