Enver Aysever: Acaba aynaya bakıp ‘Ben ne ettim’ diye soruyorlar mıdır kendilerine?

Sözü Bilim Kurulu’na getireceğim. Aydın kimse ‘kandırıldık’ bahanesi ardına saklanamaz. Aklıma geldi, bir ara ‘akil adamlar’ vardı hani, memlekete barış getireceklerdi. Saray’dan aldıkları komutla düşmüşlerdi yola. Sorduğumuzda “Sizin göreviniz nedir” diye, yanıt vermekten aciz tuhaf bir topluluktu. Dincisi, ırkçısı, şarkıcısı, oyuncusu turneye çıktılardı ya, şimdi onları unutalım, sormayalım diye kırk takla atıyorlar.

‘Bilim Kurulu’nun acıklı durumu bana ‘akilleri’ anımsattı. Kanallarda konuşup şöhretin tadını çıkaran hekimler, acaba aynaya bakıp “Ben ne ettim” diye soruyorlar mıdır kendilerine? Cumhurbaşkanı açıkladı işte “Bilim Kurulu ne dediyse onu yaptık” diye, yalan mı söyleyecek devletin başı, soruyorum sayın üyelere?

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Enver Aysever’in yazısı