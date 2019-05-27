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Yaramazlara biraz batar!

Enver Aysever: 19 Mayıs fotoğrafı insanların siyasetten neden kaçtığının yanıtı

19 Mayıs’ın yüzüncü yıl törenleri için Samsun’da verilen fotoğraf ibretlikti. Erdoğan başkanlık düzenini meşrulaştırmak ve 2023’te nasıl bir ülke yaratmak istediğini göstermek için kaçırmadı fırsatı. Sağcıdır o fotoğraf. Yani piyasacıdır, dincidir, milliyetçidir, erkektir, tek tiptir! İkinci Yenikapı vakasıdır! 

Kılıçdaroğlu o fotoğrafa niye girdi?

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Yazık ki soruyu tersten sormak doğru olan: “Girmeseydi nasıl kara kampanya olurdu?” Hemen iktidarın basını, “Milli birlik ve bütünlük fotoğrafından kaçan CHP lideri” türü başlıklar atar, iftarlarda ve salı toplantısında Erdoğan ağzına geleni söylerdi. “Siyasetten neden kaçıyor insanlar” sorusunun yanıtı da o fotoğraftadır.

Kılıçdaroğlu daha bir ay önce kendini öldürmek isteyenlere alkış tutanlarla, dokunulmazlığını kaldırarak onu içeri atmak isteyenlerle bir arada bulunmak zorunda kaldı! Neden?

Enver Aysever’in yazısı

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