Entübe Covid-19 hastasının teşekkürü: Yoğun bakımda keman dinletisi

ABD’nin Utah eyaletinde bir ayı aşkın süreyle yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören emekli müzik öğretmeni, entübe olduğu için konuşamadı; sağlık çalışanlarına keman çalarak teşekkür etti.

Hastaneden bir rehabilitasyon merkezine sevk edilmeden önce yoğun bakım servisinde çalışanlara teşekkür etmek isteyen Grover Wilhelmsen hemşire Ciara Sase’den kemanını getirtmesini rica etti.

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Sase, ricayı kırmadı ve Wilhelmsen’in ailesi kemanını hastaneye ulaştırdı. Makineye bağlı olduğu için sözlerle teşekkür edemeyen Wilhelmsen, kemanından yükselen ezgilerle minnetini ifade etti. Birkaç dakika değil birkaç saat süreyle keman çaldı.

Fotoğraf: BBC

“Bir anda bütün servisi bir huzur kapladı” diyen Sase, Wilhelmsen’in keman çalmasının yoğun bakım çalışanları ve hastalarını cesaretlendirdiğini, rahatlattığını söyledi.

Böyle bir deneyim yaşadığı ve hastasıyla özel bir bağ kurabildiği için mutlu olduğunu ifade eden Sase, “Şanslıyım. Bu, benim hemşirelik kariyerimde dönüm noktası oldu. Unutamam” dedi.

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Wilhelmsen’in her şey yolunda giderse Noel’e kadar sağlığına kavuşup ailesinin yanına dönebileceği belirtildi.