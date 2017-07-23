‘Enteresan bir durummuş’: Sınava ‘Hero’ tişörtüyle gelen kişiye gözaltı

Adana’da Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) ‘Hero’ tişörtüyle gelen bir kişi gözaltına alındı.
Bu sefer Çukurova’daki bir okulda DGS’ye giren Şahin B., ihbar üzerine sınav çıkışında gözaltına alındı.
‘Enteresanmış’
Sağlık kontrolünün ardından “Enteresan bir durummuş. Ben televizyonda hiç görmedim. Bilmeden giydim” diye konuşan Şahin B., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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