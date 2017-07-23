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‘Enteresan bir durummuş’: Sınava ‘Hero’ tişörtüyle gelen kişiye gözaltı

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Adana’da Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) ‘Hero’ tişörtüyle gelen bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Bu sefer Çukurova’daki bir okulda DGS’ye giren Şahin B., ihbar üzerine sınav çıkışında gözaltına alındı.

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‘Enteresanmış’

Sağlık kontrolünün ardından “Enteresan bir durummuş. Ben televizyonda hiç görmedim. Bilmeden giydim” diye konuşan Şahin B., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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