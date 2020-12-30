Enstitü: Çin aşısının yaşlılarda aynı seviyede etkili olması bekleniyor

Araştırma sonuçlarına göre Çin’in Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının yetişkinlerde olduğu kadar yaşlılarda da etkili olması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Sonuçlarla ilgili açıklama Brezilya’da son kademe denemelerin yürütüldüğü biyomedikal enstitüsünden üst düzey bir yetkiliden geldi.

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Butantan Enstitüsü’nde klinik araştırmalar müdürü Ricardo Palacios, beklentilerini CoronaVac olarak adlandırılan aşının Çin’de daha yaşlı gönüllülerle yürütülen birinci ve ikinci kademe denemelerine dayandırdığını ifade etti. Denemelerin sonuçları henüz yayınlanmadı.

Palacios, aşı denemelerinin 60 yaş ve üstü katılımcılarda da bağışıklık tepkisinin 18-59 yaş arası katılımcılardaki kadar yaygın olacağını göstereceğini belirtti. 18-59 yaş arası kişilerde yüzde 97 oranında antikora bağlı bağışıklık tepkisi görüldü.

Palacios, “Buna bakarak, yaşın bağışıklık sağlamada çok belirleyici bir faktör olmadığını çıkarabiliriz ve etkinlik için de (etkileyici bir faktör) olmamalı. Bu bulgular buna işaret ediyor” dedi.

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Palacios, yaşlılar dahil, eylülden itibaren 13 bin gönüllüyle yürütülen Brezilya’daki üçüncü kademe denemelerinden açıklanacak etkinlik verisine dair bilgi vermedi.