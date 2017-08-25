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‘Ensest’ tepkisi: ‘Game of Thrones’ sokaklarına sahip Avustralya kenti ‘Lannister’ı kaldırdı

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Avustralya’da fenomen dizi ‘Game of Thrones’ karakterlerinin isimlerini sokaklara veren Geelong kentinin Charlemont Rise ilçesi, bir sokağa verdiği Lannister ismini kaldırdı.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’un yedinci sezonu 16 Temmuz’da izleyiciyle buluşmuştu.

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‘Sızıntılar’ın gölgesinde geçen yedinci sezonun finali 28 Ağustos Pazar günü ABD’de yayınlanacak. Beklenmedik gelişmelerin ve ‘hesaplanamayan’ birlikteliklerin yaşandığı yedinci sezonun finali ‘The Dragon and the Wolf’bölümünün süresi 80 dakika.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Lannister ismi sokakta yaşayanlardan gelen şikayetler üzerine kaldırıldı ve sokağın adı ‘Precinct’ olarak değiştirildi.

Lannister hanedanın iki kardeşi Jamie ve Cersei ensest bir ilişki yaşıyor.

Bölgedeki yeni yerleşimlerin proje yöneticisi olan Gary Smith, sokağın sakinlerinin ensest referansından rahatsız olduğunu ve Lannister’ı farklı bir şekilde yazmayı teklif etse de kabul görmediğini söyledi.

Geelong kentinin yöneticisi Laurinda Gardner da sokak isimlerinin toplum değerlerinin korunmasına zarar vermemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Sezon finali ‘The Dragon and the Wolf’ fragmanı:

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