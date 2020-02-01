Ensar’a bağış yapan Başkentgaz’ın sahibi: Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolar bağış ile gündeme gelen Başkentgaz’ın sahiplerinden Mehmet Torun “Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay’a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi” dedi.

Mehmet Torun

Dün Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Mehmet Torun, Sarıkaya’nın “Kızılay’a yardımı veriyorsunuz. Kızılay Ensar Vakfı’na aktarıyor; o da TÜRGEV’e aktarım yapıyor. Neden dolaylı bir yönteme başvurdunuz. Neden doğrudan vermediniz?” sorusuna “Bizim buradaki muhatabımız Ensar Vakfı… Kamu yararına çalışan bir vakıf olduğu kararı bulunan bir vakfa bağış yapmakla Kızılay’a bağış yapmak arasında hukuki ve ekonomik açıdan bir fark yoktur” yanıtını verdi.

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Sarıkaya’nın “Fark vardır, birinde vergi sıfırdır, diğerinde ancak yüzde 5 kısmını bağış yapabilirsiniz” demesi üzerine Torun, “Kızılay’da matrahınız kadarını düşersiniz, diğerinde kurum kazancının yüzde 5’ini düşebilirsiniz. Biz Kızılay veya Ensar olsun hangisine yaparsak yapalım, matrahtan indireceğimiz kısım aynı” dedi.

‘Bizim antin kuntin işimiz olmaz‘

“Kızılay ile Ensar’a bağış yapma arasında hukuki ve ekonomik bir fark yoksa neden doğrudan kendilerine yapma yerine dolambaçlı yol izlediniz?” sorusuna Torun şu cevabı verdi: “Kızılay ile bizim başka bağışlarımız da var. Bu işin şerefiyesi Kızılay’a ait olsun, bağış da bizden kaynaklansın istedik. Yoksa biz kendi paramıza ne gibi bir şey düşünebiliriz? Zaten para bizim. Yani başkasının parası da antin kuntin yapalım, aradan götürelim diye düşünüldüğü söylenebilir. Ama para bizim. Bizim antin kuntin işimiz olmaz.”

15 Temmuz sonrası bağışlarını daha çok Kızılay üzerinden yapma kararı aldıklarını söyleyen Torun, Kızılay başkanının ‘vergiden kaçınmak için yapıldığını’ söylemesine ise “Vergiden kaçınmadığımı açıkladım. Bu şirketler uluslararası bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenen şirketler. Benim keyfiyetimle yürütülen şirketler değil. Sorumluluğumuz var burada. Bir bağış yapmak yani yüzde 22 kurumlar vergisinden indirim için bağış yapmak gibi bir iddia akla sığmıyor” cevabını verdi.

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‘Uygun görmüyorum, buna cevap vermeyeceğim’

Sarıkaya’nın “Ne kadar vergi verdiniz? 2017’de tahakkuk eden vergi matrahı ne kadardı?” sorusuna “Hatırlamıyorum ama düşebileceğimiz yüzde 5’in çok üzerinde bir rakam. 8 milyonun çok üzerinde bir rakam” diye cevap veren Torun, 8 milyon doları ödenecek vergiden düşmediklerini, matrahtan düştüklerini ifade etti.

Ensar’a Kızılay üzerinden şartlı yapılan bağışın TÜRGEV’in ABD’deki yurduna gideceğini bilmediğini söyleyen Torun, Başkentgaz’ın vergi kaçırma gibi bir durumu olmadığını söyledi.

Torun, “TÜRGEV’e 31 ev almışsınız zaten, neden doğrudan yardım yapmadınız?” sorusuna ise “Uygun görmüyorum, buna cevap vermeyeceğim” dedi.