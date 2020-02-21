Ensar Vakfı okullara ‘ahlak kitabı’ dağıtmaya başladı: Kocanıza itaat edin

Ensar Vakfı’nın okullarda ‘ahlak kitabı’ dağıttığı belirtildi.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, İstanbul’un Beykoz ilçesinde Ensar Vakfı’nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol çerçevesinde Sana Emanet bilgi yarışması için 40 Derste Ahlak kitabı dağıtıldı.

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Kitabın arka kapağında yazan cinsiyetçi ifade ise dikkat çekti:

“Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse, ona ‘Haydi cennetin hangi kapısından istersen gir’ denilir.”