Ensar, Kızılay aracılığıyla aldığı bağışı TÜRGEV’in ABD’deki vakfına aktarmış

Torunlar grubuna bağlı Başkentgaz şirketinin Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na bağışladığı 8 milyon doların, Ensar ile Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) ABD’deki ortak girişimi Türken Vakfı’na aktarıldığı açıklandı. TÜRGEV’in yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da bulunuyor.

Başkentgaz’ın 27 Aralık 2017’de Kızılay’a 8 milyon dolar (47 milyon 720 bin lira) bağış yaptığı, bunun 75 bin dolarının (447 bin lira) Kızılay’da kalması, geri kalanınınsa Ensar Vakfı’na aktarılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Kızılay’a yapılan bağışların tümünün vergiden düşülmesi nedeniyle kurumun ‘vergi kaçırmaya aracılık ettiği’ yönünde medyada eleştiriler yer almıştı. Kızılay ise bağış yapan kişi ve kurumların ‘kullanım şartı’ koyabildiğini, kurumun bunu yerine getirdiğini açıklamış, Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık da uygulamayı savunmuştu.

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Ensar Vakfı bağış tartışmalarına ilişkin Twitter’da açıklama yayınladı.

Açıklamada, ‘şartlı bağış’ uygulamasının vakıf mevzuatında bulunan hukuki bir işlem olduğu savunularak, medyadaki eleştirilerin ‘iftira’ olduğu ifade edildi.

Vakıf, söz konusu bağışla ABD’nin New York kentindeki Manhattan semtinde arsa alındığını, burada şimdiye kadar 12 katı tamamlanan 21 katlı bir yurt binası inşa edildiğini, çalışmalarınsa iki yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

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Yurt binasının ABD’ye öğrenim görmeye giden Türk öğrencilerin ‘FETÖ kıskacında uzak kalabilmeleri için’ inşa edildiği belirtildi.

Açıklama şöyle: