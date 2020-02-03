Ensar bağışçısı Başkentgaz’a özel düzenleme yapılmış

Doğalgaz özelleştirmelerinde, şirketin en yüzde 10 hissesinin belediyeye bırakılması ve yönetim kurulunda belediye temsilcisinin bulunması zorunluluğu olmasına rağmen, Başkentgaz’a özel çıkarılan düzenlemeyle bunun kaldırıldığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu işlemin iptali için yargı sürecini sürdürdüğü belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

2013’te özelleştirilerek, yönetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Torunlar grubuna geçen Başkentgaz şirketi, Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na bağışladığı 8 milyon dolarla gündeme gelmişti. ‘Vergi kaçırma’ tartışmalarına da neden olan bağışın daha sonra Ensar tarafından yöneticileri arasında Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) ABD’deki Türken Vakfı’na aktarıldığı açıklanmıştı.

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Özelleştirme 2013’te

Ankara’da doğalgaz dağıtım işleri 2007 yılına kadar belediye iştiraki olan Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi’nce (EGO), 2013 yılına kadar da belediye şirketi Başkentgaz A.Ş. tarafından yürütülmüştü.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre 2013’teki özelleştirmede belediyenin en az yüzde 10 nispetinde ortaklığa davet edilmesi gerekirken, bunun yapılmadığı belirtildi.

Kanun maddesi

Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde 10 nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorunda. Bu sermaye oranı, bedeli ödenmek kaydıyla en fazla yüzde 10 oranında artırılabiliyor.

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Kurum, belediye veya belediye şirketinin hisse almaması veya en az bir yönetim kurulu üyeliğine hak kazanılmayacak oranda hisse alması halinde, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 275’inci maddesine göre belediyeye şirket yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkı verecek düzenlemelerin yapılmasını, şehir içi dağıtım şirketinden isteyebiliyor.

‘Bağışlarla bağlantısı olabilir’

Habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın danışmanı Mahmut Esen, Başkentgaz şirketinin yeni yapısında Ankara belediyesinin yüzde 20 hisse ile küçük ortak olarak kalması bir yana, şirket yönetiminde temsil yetkisini de kaybettiğini ifade etti.

Esen şöyle konuştu: “Mansur Yavaş tarafından, şirket yönetiminde temsili kaldıran Ankara’ya özgü çıkarılmış yasal düzenlemenin iptali için gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Şirket tarafından yapılmış yüklü bağışlarla, şirkete tanınmış olan özel ayrıcalıklar arasında bağlantı olabileceği değerlendiriyoruz.”

AYM’ye de başvurulacak

Esen’in yargı sürecine ilişkin aktardığı bilgilere göre, belediye ilk olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) Başkentgaz’ın belediyeye yönetim kurulunda temsilcilik vermesini talep etti.

EPDK talebi uygun görmeyince, belediye idari işlemin iptali için Danıştay nezdinde 23 Ekim 2019’da dava açtı.

Belediyenin Başkentgaz’a yönelik uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne de başvuracağı belirtildi.