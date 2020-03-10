Ensar bağışçısı Başkentgaz, halka arz için ‘piyasaların normalleşmesini’ bekliyor

Torunlar GYO yönetecisi İsmail Kazanç, grup şirketi Başkentgaz’ın halka arz planlarının sürdüğünü, ancak piyasaların normalleşmesinin beklendiğini söyledi.

Fotoğraf: Başkentgaz

Başkentgaz şirketi, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı ve ‘vergi kaçakçılığı’ tartışmalarına konu olan 7 milyon 925 bin dolar bağışla gündeme gelmişti.

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Ankara’nın doğalgaz dağıtımını yapan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Başkentgaz) 2018 başında planlanan halka arzı konjonktürel sebeplerle ertelenmişti. Halka arz, Başkentgaz’da yüzde 100 hissedar konumundaki Torunlar Enerji’nin pay satışı şeklinde yapılacaktı.

Torunlar GYO’nun yıllık değerlendirme toplantısında konuşan CFO Kazanç, Başkentgaz’ın halka arz planlarına değinerek, “Grubumuzda şu anda tek halka açık şirket Torunlar GYO. Bir başka şirketimizin halka arzına yönelik çalışmalar var. Piyasalar normalleştiğinde inşallah onu da tamamlayacağız” dedi.

Kazanç, halka arzın bu yıl içinde yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine şöyle konuştu: “Türkiye fiyatlamaları beklentilerin altında. Çok iskonto görüyor. Türkiye iyileşmeden varlıklar istenen değere ulaşmıyor. Fiyatlamaların iyileşmesi lazım.”